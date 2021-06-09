Гаазький суд назвав "Бук" єдиною причиною катастрофи MH17

Вибух ракети, випущеної з зенітно-ракетного комплексу "Бук", суд в Гаазі назвав єдиною причиною катастрофи пасажирського літака рейсу MH17. Такий вердикт виніс головуючий суддя у другий день слухань у справі про катастрофу "Боїнга" над непідконтрольною Україні частиною Донбасу у 2014 році, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання 8 червня суд з'ясовував, з якої установки був збитий "Боїнг", звідки саме запускали ракету, а також яка роль в цьому чотирьох підсудних.

"Експерти заявили, що ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених із зенітно-ракетної установки "Бук". Жодне з виявлених пошкоджень не вибивається із цієї картини і не могло бути нанесено ніякою іншою, більш легкою або більш важкою зенітно-ракетною системою" , - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхейс.

На засіданні також продемонстрували фото частини корпусу ракети, яку випустили по літаку.

"У частині лонжерона літака був виявлений металевий уламок. Фрагмент був вивчений фахівцями, і вони прийшли до висновку, що він відповідає затворній пластині ракети з установки "Бук" , - зазначив Стейнхейс.

Після заслуховування висновків експертів суд оголосив перерву до 9 червня.