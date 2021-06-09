Кулеба дав оцінку розмови Єрмака з Джуліані

Бесіда Андрія Єрмака і Рудольфа Джуліані в червні 2019 року відбувалася в умовах "ідеального шторму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у Фейсбуці.

"Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягти кінцевої мети - захистити національні інтереси" , - написав Кулеба.

Він вважає, що у 2019 році Україну інтенсивно намагалися залучити у внутрішню політику США. І наше завдання тоді полягало в тому, щоб зберегти підтримку обох американських партій - Демократичної та Республіканської.

"Це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США" , - підкреслив Кулеба.

Кулеба вважає, що Зеленському та Єрмаку тоді вдалося не дати втягнути Україну у внутрішні американські розборки і при цьому "не побити горщики" з тодішньою американською адміністрацією.