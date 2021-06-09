У Росії не виключають втрату лідерства з експорту газу

Кабінет міністрів Росії у 2024 році допустив ризики втрати світової першості з експорту газу, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з планом заходів щодо реалізації Енергетичної стратегії Росії, в період з 2021 по 2023 рік країна як і раніше буде лідирувати в списку найбільших постачальників газу на міжнародний ринок. Однак уже на 2024 рік прогнози менш оптимістичні: Росія може опуститися на другу сходинку.

Протягом останніх десятиліть Росія стабільно була найбільшим постачальником газу на міжнародні ринки. За даними ОПЕК, за 2019 рік Росія експортувала близько 261 мільярда кубометрів блакитного палива. На другому місці опинився Катар з показником майже у два рази менше - 143 мільярди кубометрів.

Однак зараз Катар планує розширення виробничих потужностей, що може допомогти країні вирватися на першу позицію. Потенціал зростання видобутку є й у США, де є великі запаси сланцевого газу.

За оцінкою директора групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитра Маринченко, наростити експорт і відстояти першість Росія зможе завдяки новим трубопроводам у Китай та реалізації СПГ-проєктів.