Apple зробила більш жорсткими правила App Store

Американська корпорація Apple оновила правила App Store, внісши низку змін, спрямованих, в тому числі, на боротьбу з шахрайством. Також компанія додала можливість прослуховування композицій без втрати якості у власному музичному сервісі, повідомляє УНИАН.

Тепер, якщо Apple помітить поведінку, що вводить в оману, шахрайську активність або порушення правил Кодексу розробника, це призведе до видалення облікового запису компанії.

Серед інших змін: більш жорстке правило, що стосується згадки помилкової ціни програми за межами App Store, маніпуляції чартами і призначеними для користувача оглядами, вказівки недостовірних даних для зв'язку з розробником.

Згідно з новими правилами, користувальницький контент, створений всередині програми, може включати статті, відео, аудіо та казуальні ігри, які не будуть вважатися окремим додатком. Крім того, якщо програма надає можливості завести аккаунт, повинна бути функція її видалення.

Також Apple додала можливість прослуховування музики без втрати якості (lossless) в сервісі Apple Music. Безкоштовне поліпшення доступне користувачам, які встановили останні оновлення iOS, iPadOS і macOS. Apple приготувала спеціальний плейлист, де можна ознайомитися з поліпшеною якістю звучання.

На даний момент на сервісі є понад 20 млн треків в новому форматі, проте компанія збирається додати можливість прослуховування всього каталогу (75 млн пісень) в покращеній якості до кінця цього року. В даний момент прослухати треки lossless можна на iPhone, iPad, Mac і Apple TV 4K. надалі з'явиться підтримка колонок HomePod і HomePod Mini, передає kommersant.