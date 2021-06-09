9 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів, День Коралового трикутника, Всесвітній день боротьби з антифосфоліпідним синдромом, Міжнародний день кельтського мистецтва, День південноамериканського футболу, Всесвітній день акредитації, повідомляє УНИАН.

У США - День Ерла, National Sex Day, День Дональда Дака, День пирога з ревенем і полуницею, в Аргентині - День геолога, в Уганді - День героїв, у Бразилії - День апостола Бразилії Жозе ді Аншієти, в Ірландії - День святого Колумба Ірландського, в Іспанії - День регіону Мурсія, у Таїланді - День Ананди Махідона, в Йорданії - День коронації короля Абдалли.

Пам'ятні дати 9 червня, річниці та події

У 1822 році в США Чарльз Грем запатентував штучну щелепу.

У 1889 році на місці спалення Джордано Бруно в Римі йому був відкритий пам'ятник.

У 1934 році вийшов перший мультфільм за участю Дональда Дака.

У 1959 році на воду був спущений перший підводний човен із балістичними ракетами на борту - американська субмарина «Джордж Вашингтон».

У 1993 році на екрани вийшов фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду». Він був знятий за мотивами однойменного роману Майкла Крайтона. Спілберг придбав права на роман ще до його публікації у 1990 році. Остаточний варіант сценарію написав Девід Коепп. У ньому не було багато сцен насильства з роману, а також були зроблені численні зміни в характерах героїв. Для моделювання тварин Спілберг запросив Стенлі Вінстона – творця візуальних і технічних спецефектів у фільмах «Термінатор», «Чужі», «Едвард – руки-ножиці», «Трансформери» та інших. «Парк Юрського періоду» у світовому прокаті заробив 914 мільйонів доларів та став найуспішнішим на той час. Сьогодні він займає 11 місце серед найкасовіших фільмів і 17-те – за зборами в США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 червня вшановує пам'ять мучениці Феодори Олександрійської. День нехороший для жінок - вони можуть випадково накликати на себе біду. У народі день назвали Федорин, «На Федору не винось з хати сміття».

Що сьогодні не можна робити

Будь-яка таємниця, озвучена сьогодні жінками, стане всім відомою. Краще не пліткувати. Жінкам потрібно розмовляти з подругами обережно, не лихословити. Ще не можна лінуватися - все зроблене повернеться сторицею.

Прикмети на 9 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день ясний, але з'явилися дощові черв'яки - до грози;

- туман - до врожаю грибів;

- дятел голосно стукає - до дощу.