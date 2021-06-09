Блінкен: Україна має всі інструменти для членства в НАТО

В України є всі необхідні інструменти для вступу в НАТО, проте не всі члени Північноатлантичного альянсу готові проголосувати за надання їй плану дій, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на слуханнях комітету із закордонних справ Сенату у вівторок, 8 червня.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї в даний час є всі потрібні їй інструменти для приєднання до Альянсу" , - зазначив глава Держдепу.

Однак, за його словами, не всі учасники організації готові проголосувати за надання Києву плану дій з набуття членства.