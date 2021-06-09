У США монету в 20 доларів купили майже за 20 мільйонів

Золота монета США Подвійний орел номіналом у 20 доларів у вівторок, 8 червня, була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордну суму в 19,5 мільйона доларів. Вона належить до останніх золотих грошових знаків, допущеним до обігу в Сполучених Штатах, повідомляє Кореспондент.

На лицьовій стороні монети зображена богиня Свободи, на реверсі - білоголовий орлан, що є національним символом США.

Цей екземпляр був випущений в 1933 році та ніколи не був в обороті. США при президенті Франкліна Делано Рузвельта відмовилися від золотого стандарту. Виготовлені монети належало переплавити, проте кілька штук вціліли.

З 2002 року монетою володів американський дизайнер взуття Стюарт Вайцман, що купив її за 7,6 мільйона доларів. На момент придбання ця сума теж була рекордною. Ім'я нового покупця поки невідомо. Вайцман заявив, що направить прибуток від продажу Подвійного орла і двох рідкісних марок на підтримку своїх благодійних проєктів, включаючи дослідження в області медицини, школу дизайну і єврейського музею в Мадриді.