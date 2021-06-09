Генсекретаря ООН Гутерріша переобрали на другий термін

Рада Безпеки ООН рекомендувала продовжити повноваження генсека організації Антоніу Гутерріша ще на один термін, повідомляє Кореспондент.

Про прийняття відповідної резолюції оголосив у вівторок, 8 червня, чинний голова СБ, постійний представник Естонії Свен Юргенсон.

"Рада Безпеки ООН рекомендувала Генеральній Асамблеї ООН затвердити Антоніу Гутерріша в якості генерального секретаря ООН на другий термін з 1 січня 2022 по 31 грудня 2026" , - уточнив він.

Також Юргенсон анонсував, що голосування Генасамблеї по кандидатурі Гутерріша, попередньо, відбудеться вранці 18 червня.

Як відомо, одна і та ж людина може очолювати ООН необмежену кількість разів, проте до цього часу ніхто не займав пост понад десять років. При цьому повноваження щодо затвердження генсека ООН лежать на Генасамблеї, а вона зазвичай схвалює рекомендовану Радбезом кандидатуру без формального голосування.