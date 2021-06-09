Генсекретаря ООН Гутерріша переобрали на другий термін

Генсекретаря ООН Гутерріша переобрали на другий термін

Рада Безпеки ООН рекомендувала продовжити повноваження генсека організації Антоніу Гутерріша ще на один термін, повідомляє Кореспондент.

Про прийняття відповідної резолюції оголосив у вівторок, 8 червня, чинний голова СБ, постійний представник Естонії Свен Юргенсон.

"Рада Безпеки ООН рекомендувала Генеральній Асамблеї ООН затвердити Антоніу Гутерріша в якості генерального секретаря ООН на другий термін з 1 січня 2022 по 31 грудня 2026", - уточнив він.

Також Юргенсон анонсував, що голосування Генасамблеї по кандидатурі Гутерріша, попередньо, відбудеться вранці 18 червня.

Як відомо, одна і та ж людина може очолювати ООН необмежену кількість разів, проте до цього часу ніхто не займав пост понад десять років. При цьому повноваження щодо затвердження генсека ООН лежать на Генасамблеї, а вона зазвичай схвалює рекомендовану Радбезом кандидатуру без формального голосування.

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