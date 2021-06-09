Курс валют НБУ на 9 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 9 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 8 червня, знизився до позначки 27.18 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп до 33.11 за 1 євро.

Курс рубля зріс на 2 коп до 3.75 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп до 38.46 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 9 коп до 30.34 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп до 7.41 за 1 польський злотий.