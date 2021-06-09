Арестович дав невтішний прогноз щодо України

До жовтня 2021 року в Європі може змінитися вся політична архітектура, в результаті чого становище України буде погіршуватися, повідомляє Телеграф.

Про це розповів спікер української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Меркель йде. Франція з Німеччиною борються за першість. Кого підтримають Штати - велике питання. Хто переможе в Німеччині - величезне питання, тому що "зелені", наприклад, кажуть - ні "Північному потоку", так - зброї для України. Все може радикально змінитися" , - каже речник України в ТКГ.

Що стосується Нормандського формату і Мінських угод, то, на думку Арестовича, залишиться одна людина з тих, з якими їх укладали - це Путін.

"Лідери всіх інших держав змінилися. Російсько-білоруські навчання" Захід-2021", чи буде де-факто або де-юре анексія Білорусі - невідомо. Тому, 1 жовтня - це буде зовсім інша Європа, зовсім інша ситуація навколо України. Можу точно сказати, вона в будь-якому варіанті буде гірше, ніж на момент, коли ми зараз розмовляємо" , - продовжує радник глави ОП.

Він переконаний, що військово-політична ситуація навколо України погіршується і без зустрічі Байдена з Путіним автоматично, завдяки процесам, які Путін запустив.