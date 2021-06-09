Подорожчання газу збільшить борги за комуналку

В Україні в наступному опалювальному сезоні тарифи можуть вирости на 20-40% залежно від компанії, що обслуговує. Експерти дають такий прогноз через те, що Кабмін скасував спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати за низькими цінами газ для теплокомуненерго, повідомляє Обозреватель.

У компанії вже повідомили, що з червня і на найближчі 13 місяців ціна для тепловиків буде на рівні 7,42 грн за кубометр. А це вище, ніж уже закладено в тариф.

Яких цін на опалення чекати споживачам і як влада хоче допомогти тепловикам впоратися з боргами?

Скільки коштуватиме опалення восени?

У тарифі на опалення багато складових, туди входять витрати на поточний, капітальний ремонт, зарплати працівників теплокомуненерго (ТКЕ) і так далі. Але найбільше ціна на опалення залежить від вартості газу, за якою ТКЕ купують його у "Нафтогазу". Як стверджує глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, газ – це 80% собівартості опалення. А вартість газу, яка була закладена в тариф на опалення минулої зими, набагато менша, ніж та, що пропонують зараз.

"Якщо дивитися на собівартість газу, за якою затверджували тарифи раніше, то ціна була не вище ніж 5,5-6 тис. грн за тисячу кубів. А в наступному опалювальному сезоні собівартість газу для теплокомуненерго буде вищою щонайменше на 30-40%" , – каже Попенко.

За його словами, тариф на опалення до опалювального сезону зросте на 20-25%. Але зростання цін залежить не тільки від вартості газу, а й від самих теплокомуненерго.

"У нас є великі теплокомуненерго, які ще й виробляють електроенергію. Вони її продають і за рахунок цього мають можливість знижувати витрати на той же капремонт, на поточний ремонт. Відповідно, великі теплокомуненерго, Київ, Дніпро та інші, не настільки збільшуватимуть вартість послуг, основний удар припаде на невеликі компанії, в містах, де проживає 20-50 тисяч осіб. Там буде дуже серйозне зростання вартості послуг і великі проблеми як у самих компаній, так і в споживачів" , – розповідає Попенко.

Водночас, за словами члена експертної ради Міністерства енергетики Геннадія Рябцева, тарифи немало залежатимуть і від позиції місцевої влади.

"Теплокомуненерго працюють з різною ефективністю, у них різна кількість абонентів, на яких можна розділити витрати, так само різна довжина тепломереж і їхня якість, різні тепловтрати. Якщо орган місцевого самоврядування не буде щось робити, щоб компенсувати витрати тепловиків, то до тих 20%, на які зросте вартість газу, додасться ще близько 15-20%. Якщо нічого не зміниться, до початку опалювального сезону тарифи зростуть на третину" , – говорить він.

До чого призведе зростання тарифів?

Зростання тарифів відчують усі громадяни, які користуються централізованим опаленням, зокрема і пенсіонери. Але не менше за споживачів від зростання тарифів постраждають і самі тепловики. Річ у тому, що більшість населення просто не має таких доходів, які дозволяють з легкістю заплатити за дорогі енергоносії. Чим більше зростають тарифи, тим більше людей не може собі дозволити оплачувати комуналку і тим більше накопичуються борги населення.

За словами Попенко, коли з 1 січня цього року тарифи на опалення зросли на 20%, уже в січні борг перед тепловиками збільшився на 5 млрд грн: "Частина тепловиків вважає, що зі зростанням тарифів на тепло люди зможуть за нього розрахуватися, потрібно тільки думати, як обкласти їх штрафами. Але тепловики повинні зрозуміти, що зростання тарифів не призведе до того, що покращиться їхній технічний стан, що у них з'являться гроші на капремонти. Зростання тарифів призводить тільки до збільшення боргів. Нічого іншого не буде".

Кому спишуть борги?

Раніше в Кабміні доручили профільним міністерствам і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за газ. Списання боргів підтримав і президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Палати місцевої влади Конгресу місцевої і регіональної влади.

Така необхідність назріла давно, адже теплокомуненерго, станом на кінець квітня накопичили перед "Нафтогазом" майже 57 млрд грн боргів. Погасити настільки величезний борг тепловики не мають можливості, а якщо теплокомуненерго позбудуться необхідності сплачувати борги, вони зможуть вкласти більше коштів, наприклад, у модернізацію мереж.

Але до такого радикального рішення щодо списання боргу експерти скептичні. Адже це може зі свого боку демотивувати населення сплачувати свої борги.

"Потрібно розібратися з природою цих боргів, – каже Попенко. – Якщо ми списуємо борги теплокомуненерго, то чому не списуємо споживачам? Це може спровокувати виток неплатежів серед населення".

Також це рішення не зовсім справедливе щодо теплокомуненерго, які намагалися ретельно оплачувати рахунки.

"Я можу зрозуміти, коли борги утворилися у комунального підприємства, – говорить Рябцев. – Але якщо є приватне підприємство, яке не в змозі організувати виробництво, то потрібно думати про зміну власника, а не списання боргів. Деякі борги обумовлені тим, що компанія не в змозі платити, але є і борги, які утворилися через те, що компанія не хоче платити, хоча кошти у неї є. Якщо заборгованість буде списана всім без винятку, це викличе нерозуміння. Виходить, що ті, хто намагався заплатити за газ і працювати як потрібно, зараз виявляться "в дурнях", а ті, хто плював на "Нафтогаз", будуть у виграші".

Поки переговори між "Нафтогазом" і тепловиками ще тривають. Але вже можна сказати напевно: наступна зима для українців, які користуються централізованим опаленням, буде непростою. Суми в платіжках можуть зрости більш ніж на тисячу гривень. Настільки ж істотного зростання зарплат і пенсій поки не планується. Тому кількість громадян, які не зможуть сплатити комунальні послуги, збільшуватиметься.