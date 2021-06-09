В Україні свідоцтво про народження можна отримати поштою: як оформити

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як оформити та отримати свідоцтво про народження дитини поштою. Ця опція стала можливою завдяки послузі «еМалятко, повідомляє Дзеркало тижня.

«Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу« еМалятко ». Це зручно і допомагає уникнути зайвих соціальних контактів. За рік існування сервісу «еМалятко» вже понад 125 тисяч українців подали заявки. 83% батьків реєструють народження дитини саме через «еМалятко». Тепер отримати свідоцтво про народження можна в поштовому відділенні або кур'єром додому» , - повідомили у відомстві.

У відомстві пропонують кілька варіантів на вибір для отримання свідоцтва про народження. Це можна буде зробити в поштовому відділенні (вартість доставки 46 грн) і кур'єром додому (вартість - 66 грн). Оплата здійснюється готівкою при отриманні замовлення.

Терміни доставки - до 2-х днів в межах області та до 3-х днів в межах України, з моменту оформлення свідоцтва у відділі РАГС.

Як скористатися послугою:

перейдіть по посиланню ;

авторизуйтесь або зареєструйтесь на порталі Дія;

заповніть заяву і виберіть додаткові послуги, які хочете замовити. Дані про заявника підтягуються автоматично, дані про другого з батьків потрібно заповнити вручну;

підпишіть заяву електронним підписом. Іншому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо батько і мати не одружені, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами (якщо замовлена послуга з реєстрації місця проживання дитини).

посилання на заяву на порталі Дія надійде до іншого з батьків на електронну пошту; заяву про державну реєстрацію народження буде автоматично відправлено до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за адресою пологового будинку;

рішення про держреєстрацію народження буде прийнято не пізніше наступного робочого дня. Повідомлення про успішну реєстрацію або відмову з'явиться в кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну пошту;

коли свідоцтво про народження буде готово, ви зможете забрати його у відділі РАГС або отримати поштою.

Нагадаємо, що «еМалятко» - це 9 послуг по одній заяві для новонароджених дітей. Серед основних - реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей з багатодітних сімей тощо.