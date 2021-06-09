В Україні через негоду без електроенергії залишилися 60 населених пунктів
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7.00 9 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ і гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирській - 21, Донецькій - 20, Київській - 14, Чернівецькій - 4 і Запорізькій -1", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.