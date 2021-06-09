Вознесіння 2021: коли відзначається, що означає та найліпші привітання до свята

Вознесіння Господнє – важливе християнське свято у православному календарі. Воно відзначається на 40-й день після Великодня. Цього року Вознесіння припадає на четвер, 10 червня, повідомляє УНИАН.

Що означає свято Вознесіння

Згідно з Євангелієм, упродовж 40 днів від свого воскресіння Христос багато часу проводив на землі. Він спілкувався з учнями й розповідав про Царство Боже, готуючи їх до важливої місії – поширення християнства.

У день вознесіння Ісус Христос зібрав апостолів на Оливковій горі (відомій також як Єлеонська). Він дав учням останні настанови, готуючи до зішестя на них Святого Духа. Піднявши руки і благословивши апостолів, Христос почав віддалятися й піднявся на небо.

Суть свята полягає в тому, що Ісус не помер, але вознесся на небеса у плоті.

Привітання з Вознесінням у віршах і прозі

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Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії та чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,

А молитви долинуть до небес!

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Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти в мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світлом душу свою наповнювати,

Жити без прикрощів і суєти!

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Зі святом Вознесіння

Я вас усіх вітаю!

У цей великий день

Здоров'я бажаю!

Зичу також щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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У свято Вознесіння Господнього від душі хочу побажати миру і добра, усмішок і радості, щастя і натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот відради, любові та краси!

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Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаю і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

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У свято Вознесіння Господнього бажаю віри, незгасимої надії у краще й чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло й сонячно.