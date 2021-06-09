Глава дипломатії ЄС відкрито назвав Лукашенка диктатором

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав правителя Білорусі Олександра Лукашенка диктатором всупереч звичному в дипломатичних колах стилю, повідомляє DW.

Сталося це у вівторок, 8 червня, під час пленарної дискусії в Європарламенті в Страсбурзі, в якій йшлося про примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги, що знаходилися на борту.

Звертаючись до євродепутатів, що раніше вдалися до відповідного висловом на адресу Лукашенка, Боррель заявив наступне: "Я повністю згоден із вами. Ми маємо справу з диктатором".

24 травня країни Євросоюзу погодили санкції проти Мінська, які передбачають, крім іншого, заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. Крім того, Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.

Глави МЗС країн "великої сімки", глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, а також представники цілого ряду країн і міжнародних організацій засудили арешт Протасевича.