Количество штрафов за перегрузы удвоилось

За пять месяцев 2021 года перевозчики, которые превысили установленные габаритно-весовые нормы, получили штрафов на 39,2 млн грн, повідомляє UBR.

По его данным председателя Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Егора Прокопчука, количество штрафов за "перегрузы" выросло на 128%.

"Более чем вдвое выросли показатели привлечения к ответственности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" , – написал Прокопчук в Facebook.

Напомним, что 3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект относительно автофиксации "перегрузов" на дорогах. Вес фур будут распознавать камеры, после чего перевозчикам будут отсылать "письма счастья". От степени "перегруза" зависит сумма штрафа: превышение норм на 5-10% – штраф 8500 грн, 10-20% – 17 000 грн, 20-30% – 34 000 грн и более 30% – 51 000 грн.

Добавим, что с 1 июня на дорогах госзначения действует сезонное ограничение в дневное время для габаритного транспорта. Проезд грузовикам запрещен в случае повышения температуры до 28 градусов.