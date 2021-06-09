В "ДНР" збираються запустити потяг до Криму

Ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Пушилін заявив про швидкий запуск поїзда в Крим, а також про необхідність прямого залізничного сполучення Донецька з Москвою і Санкт-Петербургом, посилаючись на "ЗМІ" сепаратистів, повідомляє Вести.

"Концепція повністю опрацьована. Обговорення йдуть з усіма зацікавленими відомствами. Ми прагнемо створити сприятливі умови в плані логістики. Дане питання актуальне саме в літній період, тому процес потрібно прискорити", - заявив Пушилін.