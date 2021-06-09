У Росії сталася пожежа в COVID-реанімації: є жертви

У COVID-реанімації Обласної клінічної лікарні імені Н. А. Семашко в Рязані (Росія) в середу, 9 червня, сталася пожежа. В результаті НС три людини загинули, вісім постраждали і були госпіталізовані, повідомляє Обозреватель.

Ще 44 людини були евакуйовані, з них 34 - заражені коронавірусом. Інформація про спалах надійшла рятувальникам в 3:36. В 4:04 пожежа була локалізована на площі близько 15 кв. м, а в 4:19 - повністю ліквідовано.

Джерело в екстрених службах повідомило виданню, що причиною пожежі в реанімації могло стати займання апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Зараз вивчається одна з версій, що до пожежі могло привести загоряння ШВЛ. Йому передував спалах", - сказав співрозмовник агентства.

Відзначається, що розглядаються кілька версій пожежі, серед них замикання в роботі обладнання, проводка. За попередньою інформацією, вогнище знаходилося в одній з палат.