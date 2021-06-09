Байден вирушає в європейське "турне": графік заходів

Президент США Джо Байден в середу вирушає до Європи – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Американський лідер разом зі своєю дружиною Джилл Байден попрямує до Європи, де у нього запланована ціла низка зустрічей і переговорів.

У середу вранці президентське подружжя вилетить з Вашингтона. Першою зупинкою "Борта номер один" у Великобританії стане авіабаза Мілденхолл Королівських ВПС Великобританії, на якій базуються також американські військовослужбовці.

У четвер у Байдена запланована зустріч з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном в графстві Корнуолл, яке пізніше на цьому тижні прийме саміт "групи семи". Очікується, що основними темами на переговорах з Джонсоном стануть двосторонні відносини, питання торгівлі, клімат і Північна Ірландія.

На наступний день, у п'ятницю, 11 червня розпочнеться саміт лідерів G7. Це буде їхня перша очна зустріч з початку пандемії COVID-19. Саміт триватиме до 13 червня, за його підсумками очікується спільне комюніке. Згідно з опублікованим "порядком денним", 11 червня лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, 12 червня – геополітичні виклики, торгівлю і розвиток, а також зовнішню політику. Байден проведе ряд двосторонніх зустрічей "на полях" саміту.

По завершенні саміту, 13 червня, Байдена і першу леді США прийме королева Великобританії Єлизавета II. За традицією зустріч пройде в Віндзорському замку. Потім американський президент відправиться в Брюссель.

У штаб-квартирі НАТО в бельгійській столиці 14 червня пройде саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу. Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що цей саміт "надасть унікальну можливість зміцнити Північноатлантичний альянс на майбутнє, надати нову динаміку трансатлантичним зв'язкам і продемонструвати нашу прихильність трансатлантичної солідарності не на словах, а на ділі". Він зазначив, що агресивні дії Росії та міжнародні зміни у сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю, стануть одними з важливих тем обговорення на саміті НАТО.

У понеділок Байден, як очікується, проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У вівторок, 15 червня, у президента США також заплановано низку зустрічей в рамках НАТО. В цей же день пройде саміт ЄС-США в Брюсселі. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і глава Євроради Шарль Мішель зустрінуть Байдена.

Після цього він попрямує до Женеви. 16 червня, в середу, намічена зустріч Байдена і президента Росії Володимира Путіна.