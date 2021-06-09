Єврокомісія хоче послабити обмеження на подорожі

Європейська комісія запропонувала оновити рекомендацію Ради ЄС з координації обмежень на вільне пересування всередині Євросоюзу, які були введені у відповідь на пандемію Covid-19, повідомляє Вести.

Згідно з пропозицією, Єврокомісія рекомендує країнам-членам при прийнятті рішень щодо поїздок між державами блоку звільнити від тестування і карантину повністю вакцинованих осіб, які є власниками цифрового сертифікату ЄС, через 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

Аналогічне пом'якшення рекомендується застосовувати по відношенню до осіб, які видужали від хвороби, але отримали лише першу дозу вакцини з двох.

Особи, які перенесли коронавірус і мають підтвердження в цифровому сертифікаті ЄС, повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату ПЛР-тесту.

Також від можливих карантинних вимог повинні бути звільнені особи з чинним сертифікатом про пройдений тест.

Комісія пропонує державам-членам стандартний період дії тестів: 72 години для тестів ПЛР і 48 годин для експрес-тестів на антигени.

Неповнолітні, які подорожують з батьками, повинні бути звільнені від карантину в тому випадку, якщо батькам не потрібно відбувати карантин, наприклад через вакцинацію. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками.

"В останні тижні спостерігається стійка тенденція до зниження числа інфікованих, що свідчить про успіх кампаній вакцинації в ЄС. Паралельно ми заохочуємо широкодоступні можливості тестування. У цьому контексті держави-члени в цей час поступово знімають ковідні обмеження як усередині країни, так і щодо поїздок", - прокоментував пропозицію єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, державам-членам пропонується координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням цифрового ковідного сертифіката ЄС.