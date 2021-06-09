Терміни зберігання мільйонів доз вакцини J&J закінчаться в червні, – джерело

Клініки й центри вакцинації в ряді американських штатів інформують, що вже в червні закінчується термін дії наявних в їх розпорядженні мільйонів доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson, посилаючись на The Wall Street Journal, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Інформація про це надходить зі штатів Філадельфія, Пенсільванія, Західна Віргінія, Оклахома, Кентуккі й Арканзас.

Вакцина Johnson & Johnson має ряд переваг перед широко використовуваними в США препаратами Moderna і Pfizer: її можна зберігати у звичайних холодильниках і для імунізації потрібне введення тільки однієї дози.

Газета зазначає, що затримка з використанням вакцини пов'язана з квітневим рішенням призупинити її застосування через побоювання утворення тромбів. Були зафіксовані шість випадків тромбозу після щеплення, одна жінка померла.

Джерело зазначає, що значна кількість країн гостро потребує вакцини від коронавірусу, однак поставки таких з терміном, що спливає, недоцільні.

По-перше, це вимагає подолання значних матеріально-технічних і юридичних перешкод. По-друге, ці країни ризикують використовувати вакцини після закінчення терміну їх придатності, а в разі отримання ще в допустимих межах не зможуть швидко їх поширити.