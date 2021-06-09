Капіталізація кріпторинка звалилася на $ 1 трильйон

Кріптовалютний ринок продовжує лихоманити. За даними CoinMarketCap, ціна біткоїну за останню добу впала до $33,7 тис, повідомляє UBR.

Ефіріум вчора йшов вниз до рівня $2395.

В цілому ж, йдеться на порталі Zero Hedge, з середини травня капіталізація криптовалютного ринку впала на $1 трильйон, до рівня $1,5 трлн. Транзакції при цьому впали до трирічного мінімуму.

Як відзначають експерти, крипторинок на поточний момент не цікавий з позиції інвестування, так як заборона Китаю на користування криптовалютою, загрози США посилити регулювання, і коментарі вагомих політичних діячів, бізнесменів є приводом скорочення позицій по всьому світу.

Таку думку висловив головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Як помічає експерт, крипторинок - це своєрідна піраміда. Була перша хвиля інвестицій, яка в 2017-му закінчилася - ціна різко впала під тиском фіксації прибутку.

Потім, додає Ковальчук, три роки по всьому світу йшла маркетингова кампанія крипторинку перш ніж стався колапс коронавірусу на тлі чого крипторинок почали розцінювати як інвестиційне спрямування, нарівні з ринком металів. Це була друга хвиля зростання.

Потім, логічно, після прискорення зростання ціни на початку 2021 року відбулася чергова фіксація прибутку великими гравцями. При цьому, по таких країнах як Україна, наприклад, для масового споживача новоспечені аналітики розповідали, що "на падінні ціни треба купувати криптовалюту".

Але тут важливий момент, що природа падіння ціни зараз не циклічна, говорить головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx. Тобто викуповувати на падінні ціни апріорі неправильно.

"Ціна буде просаджувати вниз і далі. Негативні відгуки про крипторинок - не причина падіння. Зараз більше спрацьовує ефект лавини - всі позбавляються, не розуміючи чи буде зростання, і якщо буде, то коли", - говорить Ковальчук.

З негативних новин експерт згадав, як на початку червня Трамп давав коментарі, що відчуває неприязнь до криптовалюти, так як це шахрайство і криптовалюта конкурує з американським доларом, який повинен стати "валютою світу".

При цьому за статистикою обсяг торгів інструментами, заснованими на головній криптовалюті, на початку червня знизився на 62% до аналогічного періоду за травень.

"Не можна сказати, що якісь конкретні події посилять падіння або зупинять його. Ринок спекулятивний. Це означає, що діяти будуть за технічними законами валютного/фондового ринку, де зараз важливим буде діапазон падіння до $27 000 за монету", - зауважив Анжей Ковальчук .

Можливо, додає він, що до моменту, коли ціна прийде в цей діапазон, з'явиться якийсь черговий твіт і саме його потім будуть в ЗМІ використовувати як причину розвороту ціни вгору.