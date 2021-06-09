Киевтеплоэнерго оспорило "долги" за использование магистральных сетей

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в суд относительно счетов НЭК "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями, которые фактически не предоставляются. Сейчас продолжаются судебные разбирательства по нескольким делам, одно из которых находится на рассмотрении Верховного суда. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, повідомляє UBR.

Так, за прошлый отопительный сезон за "несуществующие услуги" тепловики уплатили почти 75 млн грн. При этом долги "Укрэнерго" по электроэнергии перед "Киевтеплоэнерго" достигли почти 1 млрд грн.

По словам коммунальщиков, "Киевтеплоэнерго" транспортирует электричество городскими распределительными сетями, магистральные сети передачи "Укрэнерго" вообще не используются.

Необоснованные начисления начались с начала внедрения в Украине рынка э/э в 2019 году.

"Дело в том, что действующим законодательством не урегулированы взаимоотношения между субъектами рынка электроэнергии в случае, когда производитель использует собственную электроэнергию на свои нужды, то есть не является ни поставщиком, ни покупателем, как КП "Киевтеплоэнерго", – сказано в сообщении пресс-центра КГГА.

В КГГА добавили, что частные компании-экспортеры э/э, которые получают сверхприбыли, освобождены от уплаты более 1,5 млрд грн за предоставленные услуги по передаче. Тогда как коммунальная теплоэнергетика фактически финансирует ее безвозмездное использование.

Отметим, что "Киевтеплоэнерго" производит электроэнергию на двух теплоэлектроцентралях Киева. Они обеспечивают 48% потребителей столицы теплом и почти 60% – электроэнергией.