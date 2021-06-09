Винищувач ВПС Болгарії впав у Чорне море

Літак МіГ-29 в рамках навчань "Шабла 21" виконував тренувальну місію і вночі перестав виходити на зв'язок, посилаючись на заяву Міністерства оборони країни, повідомляє Лента.Ру.

Пошуки пілота ведуться.

"Сьогодні, 9 червня 2021 року, під час виконання тренувального завдання над морською акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 зі складу болгарських ВПС втратив радіозв'язок і зник з радарів в 00:45. Відразу ж розпочалася пошуково-рятувальна операція, яка триває й досі. В ній беруть участь сили та засоби зі складу Військово-морських сил, Спільного командування спецопераціями, Прикордонної поліції та ВПС", - інформує оборонне відомство.

Повідомляється, що військові маневри у зв'язку з тим, що сталося, були припинені.