"Фізична ліквідація": від чого насправді охороняють Зеленського

Якщо раніше робити Зеленському ведмежі послуги було фішкою речниці президента Юлії Мендель, то після її звільнення пальма першості, схоже, перейшла до Арестовича. Спікер української делегації в ТКГ припустив, що Зеленського після завершення каденції можуть вбити, повідомляє Depo.ua.

Арестович вважає, що діючий президент перейшов дорогу багатьом впливовим людям, а ті такого не прощають.

"Він здатний на вчинки. За моїми оцінками він перейшов уже червону лінію, за якою неповернення, тому що він такій кількості людей перейшов їхні інтереси, що мова вже може піти про фізичну ліквідацію, якщо не зараз, то потім, – заявив Арестович і додав, що Зеленський "не все життя буде президентом", тому загроза для нього та його сім'ї зросте після складання повноважень.

Тому що ті люди не прощають таких речей. Він же не все життя буде президентом, правильно? І як його не охороняй, треба буде ховати сімʼю, батьків", — зазначив він.

Також навіщось нагадав про акторське минуле Зеленського, при цьому наголосив:

"Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, одночасно контрабандистам, одночасно "злодіям у законі" і одночасно Путіну".

Коли Зеленський оголошував війну Путіну? На останній прес-конференції казав, що у нього немає часу думати про нього і ще раз нагадав – має бути пряма розмова з російським президентом. Якось не схоже на оголошення війни…

Що ж до закону про олігархів, то ті його не бояться. Один із потенційних фігурантів реєстру заможних і впливових Ігор Коломойський саркастично повідомив, що можливо нашиє собі зірку "олігарх" на одяг. Каже, що не бачить нічого страшного в тому, що опиниться у реєстрі, але якщо закон ухвалять у нинішній редакції. А от продавати активи не збирається. І не доведеться. Принаймні "слуги", уповноважені коментувати закон про олігархів, переконують: ні в кого бізнес не відбиратимуть.

Складається враження, що дует радників керівника президентського Офісу Андрія Єрмака Олексій Арестович і Михайло Подоляк змагаються між собою, хто більше докладеться до формування культу особи Зеленського. Арестович переконує: аби діяти як нинішній президент, потрібно мати яйця.

А Подоляк називав Зеленського "автором концепції нового типу держави" . І, звісно ж, за один строк все не реалізуєш. Тобто, українцям пропонують звикнутися з думкою, що у 2019-му Володимир Олександрович пожартував, що буде при владі лише один термін.

При тому, що більшість українців вдруге бачити Зеленського на посаді вже не хочуть. За останніми результатами опитування КМІС, 54,5% не підтримують ідею Зеленського балотуватися на ще один термін. Підтримують 37% респондентів. Це на перший погляд чимало, однак згідно з цим же опитуванням, рейтинг Зеленського знову пішов донизу: у квітні він становив 31,4%, у травні 27,3%.

Президент залишається лідером симпатій українців, та для нього є погані новини. Перша – 54,4% опитаних повідомили соціологам, що за президентства Зеленського збідніли. Восени, коли у платіжках суми знову стрибнуть вгору, відсоток невдоволених зросте суттєво. Тож доведеться або перевантажувати уряд, повісивши на нього соціально-економічні проблеми, або брати відповідальність на себе.

Інша погана новина – рейтинг президента зростає, коли виборці бачать радикальні дії, і знижується, коли розуміють, що радикалізм був піаром. Тобто, такий собі коливальний рух. У разі прийняття парламентом закону про олігархів рейтинг Зеленського знову підніметься, але довго на висоті не триматиметься.

Адже навіть тема класової ненависті не може бути довгограючою. Тобто, після прийняття цього закону доведеться давати народу нові видовища. Ефектніші за реєстр олігархів. Згадаємо: санкції проти контрабандистів і злодіїв в законі виявилися куди менш піарними і не забезпечили стабільного зростання рейтингу.

Це як з електронними деклараціями чиновників. Коли ті опублікували перші звіти про майно і прибутки, у суспільства протягом десь півроку був шок. Потім звикли. Піар на олігархах матиме ще коротший термін використання: оприлюднять перелік імен, які і так відомі, пообговорюють вибірковість влади і політичну мотивацію та й усе. А от справді потрібні закони для деолігархізації можуть надовго загрузнути в парламенті.

Але оточення президента продовжує тримати його у теплій ванні. І різними способами, іноді на межі здорового глузду (як у випадку з "фізичною ліквідацією" ), формують над чолом гаранта німб величі. Зрозуміло, що поки Зеленський при владі, доти при ньому і свита, яка його нахвалює. І судячи по тому, що він це досі не заборонив, президенту подобається, як його охороняють від суворої реальності.

Юрій Васильченко