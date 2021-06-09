Лобіст "ПП-2" просував Блінкена на пост держсекретаря, – джерело

Американська компанія BGR Group, яка лобіює будівництво "Північного потоку-2", сприяла утвердженню кандидатури Ентоні Блінкена на пост держсекретаря, посилаючись на Fox News, повідомляє Новое время.

У розпорядженні телеканалу виявилася електронна копія листа із закликом до сенатора-республіканця в комітеті з міжнародних відносин Джима Ріша підтримати призначення Блінкена.

Як стверджується, BGR Group допомогла організувати лист Рішу. Ріш був серед приблизно пари десятків республіканців, котрі проголосували за затвердження Блінкена. В той самий час BGR Group займалася підтримкою будівництва "Північного потоку-2".

BGR зареєстрована у квітні 2020 року як лобіст компанії "Північний потік-2 AG" щодо "питань, пов'язаних з позицією США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Компанія Nord Stream платила BGR щоквартально 240 тисяч доларів, або трохи менше мільйона доларів на рік, за лобіювання на користь газопроводу.

Прессекретар Держдепу США Нед Прайс заявив, що Блінкен нічого не знав про будь-яку роботу BGR на користь свого призначення. За словами Прайса, Блінкен не обізнаний про роботу компанії від імені Nord Stream 2 і не контактував з BGR з цього приводу.

"Секретар ясно дав зрозуміти: він, як і президент, виступає проти трубопроводу і розглядає його як проєкт впливу Росії", - йдеться у відповіді Прайса на запит телеканалу.

В офісі сенатора Ріша заявили, що цей лист не вплинув на його рішення голосувати за Блінкена.

Сенатор ініціював законопроєкт проти газопроводу "Північний потік-2" і раніше назвав рішення Байдена про скасування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівництва "подарунком Путіну", який тільки послабить вплив США напередодні майбутньої зустрічі Байдена з Путіним.

"Північний потік-2" - газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 234 км. Після того як США в грудні 2019 року ввели санкції проти іноземних операторів судів-трубоукладачів "Північного потоку-2", роботи з будівництва газопроводу не велися близько року.

4 червня президент РФ Володимир Путін оголосив, що прокладка труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2" завершена, а другу нитку газопроводу добудують через два місяці. За словами президента РФ, Газпром готовий до заповнення трубопроводу газом. У Єврокомісії заявили, що не мають інформації про завершення прокладання першої нитки газопроводу.

19 травня 2021 року в Держдепі США заявили, що не вводитимуть санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни. При цьому він підкреслив, що США "продовжать протидіяти завершенню цього проєкту".

Так, США ввели санкції проти чотирьох російських компаній і 13 судів, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".