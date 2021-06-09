У Києві представили клон Nissan Navara

На виставці «Агро-2021» в Києві представили нового гравця на вітчизняному ринку пікапів - модель Dongfeng Rich 6, яка збирається на одному заводі з Nissan Navara, повідомляє Автоцентр.

На виставці «Агро-2021», яка проходить на ВДНГ в Києві з 8 по 11 червня, компанія «Техноторг» представила новинку українського ринку - пікап Dongfeng Rich 6. Машина дуже схожа на японського однокласника Nissan Navara, що не дивно, адже обидва ці автомобіля збираються на одному китайському підприємстві Zhengzhou Nissan.

Машина має повний привід, здатна перевозити до 1065 кг, а також буксирувати причіп до 3500 кг. Під капотом встановлений 2,5-літровий турбодизель потужністю 149 к.с., який працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною КП. Кліренс - 207 мм. Кабіна - дворядна, 5-місцева. Обсяг паливного бака - 73 л. Розмір коліс -255 / 70R16

У комплектацію входять іммобілайзер, центральний замок з дистанційним управлінням, системи ABS, ЕSР і EBD, фронтальні air bag, датчик світла, денні ходові вогні, камера заднього виду.

З оснащення такде відзначимо систему безключового доступу I-кеу і кнопку запуску, систему SТОР & SТАRТ, обробку сидінь шкірою, електросклопідйомники передніх і задніх дверей (з функцією "Один дотик" з боку водія), зовнішні дзеркала з електрорегулюванням і обігрівом, мультимедійну систему з багатофункціональним кольоровим сенсорним дисплеєм на 8 дюймів, аудіосистему з 6-у динаміками з керуванням на кермі. Ціни стартують від 28 тис. доларів.