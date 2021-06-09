Новий Mercedes-AMG SL помітили під час тестів

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів новий кабріолет Mercedes-AMG SL, який буде продаватися як модель 2022 року випуску, повідомляє Autonews.

Судячи з усього, розробка нового Mercedes-AMG SL вже знаходиться на фінальній стадії і скоро відбудеться його офіційна прем'єра.

Ця новинка отримає елементи дизайну, характерні для всіх моделей Mercedes-AMG. Радіаторна решітка оточена оптичними групами зі світлодіодною технологією і великими повітрозабірниками.

Ззаду чотири вихлопні отвори інтегровані з дифузором в бампер. М'який дах можна буде відкривати і закривати під час руху при певній швидкості.

Який двигун отримає цей кабріолет - поки не відомо. Зрозуміло, що він буде досить потужним, адже мова йде про модель Mercedes-AMG.

У конструкції нового Mercedes-AMG SL широко використовується алюміній і вуглецеве волокно, завдяки чому його вага знижений.