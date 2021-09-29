Ознака розвитку депресії, на яку ми часто не зважаємо
Вчені наголосили, що віддалена робота через пандемію COVID-19 негативно позначилася на психічному здоров'ї людей, і необхідно швидше змінювати режим на звичний, а головне – стабільний, повідомляє 24 Канал.
Узгодження робочого графіка з природними біоритмами може поліпшити психічне здоров'я і загальне самопочуття.
Вчені з'ясували, що чим частіше режим сну йде в розріз з природними добовими ритмами, тим більше людина схильна відчувати депресію.
"Жайворонки" рідше страждають депресією
Команда також знайшла докази того, що генетична схильність до раннього підйому, яка спостерігається у людей-жайворонків, у два рази краще захищає від розладів настрою і депресії.
У новій роботі вчені проаналізували режим дня 85 тисяч учасників. Дані про періоди сну і неспання були отримані з пристроїв, які реєструють добові цикли.
Результати експерименту
Чим частіше і сильніше учасники відхилялися від природних біологічних годин, тим частіше вони повідомляли про депресію, тривогу, погане самопочуття і слабкість.
Висновки означають, що всім людям необхідно прагнути дотримуватися режиму дня і намагатися прокидатися і лягати спати в один і той же час.