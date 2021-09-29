Ознака розвитку депресії, на яку ми часто не зважаємо

Вчені наголосили, що віддалена робота через пандемію COVID-19 негативно позначилася на психічному здоров'ї людей, і необхідно швидше змінювати режим на звичний, а головне – стабільний, повідомляє 24 Канал.

Узгодження робочого графіка з природними біоритмами може поліпшити психічне здоров'я і загальне самопочуття.

Вчені з'ясували, що чим частіше режим сну йде в розріз з природними добовими ритмами, тим більше людина схильна відчувати депресію.

"Жайворонки" рідше страждають депресією

Команда також знайшла докази того, що генетична схильність до раннього підйому, яка спостерігається у людей-жайворонків, у два рази краще захищає від розладів настрою і депресії.

У новій роботі вчені проаналізували режим дня 85 тисяч учасників. Дані про періоди сну і неспання були отримані з пристроїв, які реєструють добові цикли.

Результати експерименту

Чим частіше і сильніше учасники відхилялися від природних біологічних годин, тим частіше вони повідомляли про депресію, тривогу, погане самопочуття і слабкість.

Висновки означають, що всім людям необхідно прагнути дотримуватися режиму дня і намагатися прокидатися і лягати спати в один і той же час.