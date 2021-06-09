В Україні у вісім разів збільшився випуск автомобілів

В Україні в травні випустили 1004 транспортних засоби. Так, минулого місяця порівняно з травнем 2020 року виробництво автомобілів збільшилося майже у 8 разів, повідомляє Обозреватель.

Щодо квітня 2021 року випуск машин зріс на 4 відсотки. Такі дані навели в "Укравтопром"﻿.

У травні було виготовлено 944 легкових автомобілі, а роком раніше – всього 87 одиниць. Порівняно з квітнем цей сегмент також виріс на 4 відсотки.

Автобусів минулого місяця випустили в кількості 53 одиниці, що майже вдвічі більше, ніж торік. Водночас порівняно з квітнем цього року виробництво зменшилося на 5 відсотків.

Травневі показники щодо комерційних автомобілів дуже низькі, але вони все одно більші за квітневі. Минулого місяця випустили всього сім машин, що у 3,5 раза більше, ніж місяцем раніше. Однак це на 42% менше щодо показника травня 2020 року.

Всього в Україні з початку цього року виготовили 3795 транспортних засобів. Це у 2,5 раза більше, ніж за 5 місяців минулого року. Легкових автомобілів у 2021-му випустили 3538 одиниць (+167%), комерційних – 15 одиниць (-37%), автобусів – 242 одиниці (+20%).