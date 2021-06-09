BMW показала оновлені кросовери

BMW оновили кросовери X3 і X4. Автомобілі надійдуть у виробництво на заводі в США з серпня, а у вересні стартують їх продажу, повідомляє АвтоПортал.

Дізнатися нові BMW X3 і X4 можна, перш за все за зміненою передній частині. Їм трохи збільшили ґрати радіатора, а ось діодні фари, навпаки, більш вузькі. Також замінені ліхтарі і бампери і запропоновані колісні диски свіжого дизайну.

У салоні зміни менш виражені. Кросовери БМВ отримали змінену центральну панель і новий сенсорний дисплей мультимедіа (його діагональ може бути 10,25 або 12,3 дюйма, в залежності від рівня оснащення). Базову комплектацію розширив трьохзонний клімат-контроль, а серед опцій тепер є система напівавтономного водіння.

Кросовери BMW X3 і X4 оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (184 і 258 к. с.) І 3,0 л (360 к. с.), А також турбодизелями об'ємом 2,0 л (190 к. с.) і 3,0 л (286 і 340 к. с.). Окремо стоять заряджені версії X3 M і X4 M потужністю 480-510 к. с. Пізніше оновлять і електромобіль BMW iX3.