Pfizer приступила до масових досліджень вакцини на дітях від 6 місяців до 11 років

Компанія Pfizer протестує свою вакцину на 4500 дітях до 11 років зі США, Фінляндії, Польщі та Іспанії. Досліджувати будуть зменшені дози оригінального препарату, обрані в результаті первинних експериментів, пишуть міжнародні ЗМІ.

Після першої фази дослідження на 144 дітях, які отримали дві дози вакцини, вчені вирішили використовувати 10 мікрограмів препарату для дітей у віці від 5 до 11 років, а маленькі пацієнти від 6 місяців до 5 років отримуватимуть 3 мікрограми.

Вакцина вже схвалена для використання дітьми старше 12 років і дорослими в країнах Європи, США та Канаді. Стандартна доза включає 30 мікрограмів активної речовини.

Компанія Pfizer очікує результатів у віковій групі 5-11 років вже до вересня, після чого планує звернутися до регулятора для схвалення вакцини. Після цього будуть оприлюднені підсумки дослідження серед дітей 2-5 років і 6 місяців - 2 років.