Мовний омбудсмен поскаржився на три найбільших телеканали
Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь подав у Нацраду скаргу на три телеканали через мовлення в прайм-тайм на російській мові. При цьому у порушників обсяг української мови "не дотягував" всього 3-5% до "норми" в 75% ефірного обсягу, повідомляє Страна.ua.
Секретар Уповноваженого із захисту державної мови здійснив оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів з 17 по 23 травня: "ICTV", "1+1", "Інтер" і "Україна" .
Кремінь нагадав, що на українському телебаченню повинно бути не менше 75% від загальної тривалості передач і/або фільмів в проміжку часу між 18.00 та 22.00, (а не від загальної тривалості ефірного контенту в цілому), тому вибірка проводилася саме за такий часовий проміжок.
За результатами перевірки сформувалась трійка "порушників":
- "Україна" - 69,9%;
- "1+1" - 70,9%;
- "Інтер" - 72,9%.
У список "порушників" не потрапив "ICTV", у нього частка українського контенту в вечірньому праймі досягла 80,2%
"Результати моніторингу відповідно до чинного законодавства України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.
Варто також відзначити, що реальна частка українського в телевізійних ефірах ще набагато менше, адже до 2024 року діють перехідні положення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", згідно з якими передача вважається виконаною на українській мові навіть тоді, коли в ній на українському кажуть тільки провідні (диктори)", - відзначає Кремінь.