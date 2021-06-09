Мовний омбудсмен поскаржився на три найбільших телеканали

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь подав у Нацраду скаргу на три телеканали через мовлення в прайм-тайм на російській мові. При цьому у порушників обсяг української мови "не дотягував" всього 3-5% до "норми" в 75% ефірного обсягу, повідомляє Страна.ua.

Секретар Уповноваженого із захисту державної мови здійснив оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів з 17 по 23 травня: "ICTV", "1+1", "Інтер" і "Україна" .

Кремінь нагадав, що на українському телебаченню повинно бути не менше 75% від загальної тривалості передач і/або фільмів в проміжку часу між 18.00 та 22.00, (а не від загальної тривалості ефірного контенту в цілому), тому вибірка проводилася саме за такий часовий проміжок.

За результатами перевірки сформувалась трійка "порушників":

"Україна" - 69,9%;

"1+1" - 70,9%;

"Інтер" - 72,9%.

У список "порушників" не потрапив "ICTV", у нього частка українського контенту в вечірньому праймі досягла 80,2%

"Результати моніторингу відповідно до чинного законодавства України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.