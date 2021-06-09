"Мотор Січ" повертає рейси Київ-Львів на 50-річних літаках

Авіакомпанія "Мотор Січ" заявила про повернення з 24 червня на лінію Київ-Львів, повідомляє Avianews.

Авіаперевізник літатиме з аеропорту "Київ" (Жуляни) щодня, за винятком неділі, а зі Львова – щодня, крім суботи.

На лінії заявлений літак Ан-24. Це розроблений в СРСР регіональний турбогвинтовий авіалайнер. У парку "Мотор Січ" зараз значаться три таких машини. Вони випущені в 1971, 1972 і 1973 роках, тобто майже досягли позначки в 50 років.

"Мотор Січ" продає квитки на рейси Київ-Львів за ціною від 1500 грн в одну сторону, якщо бронювати поїздку за місяць. Мінімальна ціна включає тільки 5 кг ручної поклажі, загальні габарити якої за сумою трьох вимірів не повинні перевищувати 115 см.

Якщо пасажир захоче взяти з собою друге місце ручної поклажі вагою до 5 кг, то за це необхідно заплатити 8 євро за переліт в одну сторону.

Розклад рейсів:

Київ 10:00 → Львів 11:15, будні

Київ 11:00 → Львів 12:20, субота

Львів 17:15 → Київ 18:35, будні та неділя

На маршруті Київ-Львів уже літає "Роза Вітрів" (Windrose). Авіакомпанія здійснює польоти двічі на день на літаках Embraer 145 і ATR 72-600.

Авіаквитки "Рози Вітрів" за місяць до вильоту можна купити за ціною від 1000 грн в одну сторону. Вони включають 7 кг ручної поклажі і 23 кг багажу. Однак цей авіаперевізник літає з аеропорту Бориспіль.