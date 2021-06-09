Модні плетені сумки на літо 2021

Плетена сумка стала класикою вже давно. А зараз кожна дівчина може по-своєму обіграти цей аксесуар - і виглядати не гірше Джейн Біркін з її кошиками, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Наталія Фешнловер у своєму Instagram зібрала величезну "колекцію" плетених сумок, які будуть особливо актуальними влітку 2021.

Які плетені сумки вибрати на літо:

"Плетінка" з соломки і рафії ідеально підійде для спекотного літа. Таку можна взяти з собою і на міську прогулянку, і на пляж.

Плетена сумка у вигляді кошика тримається на хвилі популярності вже кілька сезонів. А цього літа краще вибрати кошик зі шкіряними ручками. Особливо добре така виглядає з джинсовими речами і лляними, а також із сукнями.

Плетена сумка середніх розмірів відмінно підійде на кожен день, вибирайте модель зі зручним плечовим ременем.

Плетена сумка-тоут - ідеальний аксесуар на літо, з нею ви будете актуально виглядати в будь-якій компанії.

Приклади сумок у брендів - від дешевших до класу люкс

фото: instagram.com/infashionyou

фото: instagram.com/infashionyou

фото: instagram.com/infashionyou