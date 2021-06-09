Індія поверне Росії атомний підводний човен через вибух

Індія достроково повертає Росії орендовану у неї атомний підводний човен (АПЧ) К-152 "Нерпа" (Chakra) проекту 971У «Щука-Б» через вибух, передає ТАСС, посилаючись на джерело в оборонно-промисловому комплексі, повідомляє Лента.Ру.

За словами співрозмовника, вибух балона повітря високого тиску

"стався навесні 2020 року під час походу субмарини». «Він пошкодив легкий і міцний корпусу АПЛ", - сказало джерело .

Співрозмовник додав, що «в результаті вибуху корпусу отримали серйозні пошкодження. Постраждали також радіоелектронне озброєння і гідроакустичні обладнання ».

Після інциденту індійські фахівці здійснили ремонт субмарини, яка в даний час прямує в Росію.

У січні 2020 року видання The Economic Times написало, що двигуни для створюваного в рамках проекту Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) бойового літака Індія планує розробляти на основі французьких, британських і американських зразків, в той час як традиційний партнер країни, Росія, в подібних технологіях відстає.

АПЛ К-152 "Нерпа" Індія від Росії отримала по лізингу в січні 2012 року терміном на десять років.

Субмарина спущена на воду в червні 2006 року.