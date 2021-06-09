Полуниця дешевшає: на якій позначці може зупинитися ціна

Закарпатські фермери вже третій тиждень збирають ягідний урожай і намагаються якомога вигідніше його реалізувати. Вони стверджують, що ціна на полуницю в Україні не опуститься менш ніж 30 грн, повідомляє Перший кабельний.

За словами фермера Йосипа із Закарпаття, наразі збирають урожай італійського сорту "Румба".

Щодо ціни, то сезон почався зі 130 грн за кілограм. Наразі полуниця коштує 35-40 грн. Але набагато дешевше ягода у 2021 році вже не буде, зазначає фермер. Він радить господиням не баритися і починати займатися заготовками на зиму.