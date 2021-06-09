BMW представила спортседан 4-Series Gran Coupe

Німецька компанія BMW представила друге покоління спортседана 4-Series Gran Coupe. Автомобіль виріс у розмірах та обіцяє бути більш динамічним, ніж попередник, повідомляє Обозреватель.

Дизайн моделі виконаний у новій стилістиці бренду – з великими "ніздрями" облицювання радіатора і великими повітрозабірниками по краях бампера. На світ автомобіль дивиться "квартетом" повністю світлодіодних фар. Світлодіоди використовуються і у задніх ліхтарях.

Дизайн спорседана виконаний в новій стилістиці – з великими "ніздрями" і великими повітрозабірниками по краях бампера. Джерело: BMW

У порівнянні з першим покоління 4 Series Gran Coupе новинка виросла в усіх напрямках. Довжина моделі – 4783 мм (+143 мм), ширина – 1852 мм (+27 мм), а висота – 1442 мм (+53 мм). Крім того, для кращої стабільності і керованості колію збільшили спереду до 1595 мм (+50 мм) і до 1623 мм (+29 мм) – ззаду. А колісна база тепер досягає 2856 мм (+46 мм).

У порівнянні з першим покоління 4 Series Gran Coupе новинка виросла в усіх напрямках. Джерело: BMW

Збільшення розмірів дозволило зробити салон більш просторим, а багажник місткіше – 470 л (+39 л). При повністю складених задніх кріслах максимальний об'єм багажного відділення може досягати 1290 л.

На приладовій панелі – два цифрових екрану діагоналлю 8,8 і 5,1 дюйма. Джерело: BMW

Новинка буде запропонована з декількома силовими агрегатами на вибір. Для шанувальників дизельних моторів запропонована версія 420d потужністю 190 сил. Вона буде доступна з заднім або повним приводом.

У любителів бензинових машин вибір більший. На початку лінійки варто моноприводних версія 420i з 184-ма "конячками" під капотом. Версія 430i отримала абсолютно новий 4-циліндровий мотор, який розвиває 245 к.с. Його конструктивною відмінністю є вихлопної колектор, інтегрований у головку блоку циліндрів для зниження токсичності. Привід також здійснюється на задні колеса. А на вершині сімейства – модифікація M440i xDrive. Вона оснащується 374-сильною рядною "шісткою" і повним приводом.

Збільшення розмірів дозволило зробити салон більш просторим. Джерело: BMW

У парі з усіма моторами працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач Steptronic. У якості опції можна замовити спортивну версію Steptronic Sport (стандартне оснащення для M440i xDrive). Вона пропонує кращі швидкодією і має додатковий режим Sprint.

Виробництво нового спортседана BMW 4-Series Gran Coupe організовано на головному підприємстві компанії в Мюнхені. Джерело: BMW

За словами творців, новий спортседан забезпечує кращу керованість та стабільність на дорозі за рахунок збільшеної колії, зниженим центру тяжіння та ідеального розподілу маси між осями в співвідношенні 50:50.

Виробництво нового спортседана BMW 4-Series Gran Coupe організовано на головному підприємстві компанії в Мюнхені. У дилерів автомобіль з'явиться восени, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.