Україна перейшла в "зелену" зону карантину

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону.

У цій зоні діють наступні обмеження:

масковий режим в громадських будівлях,

масові заходи за участю понад 50 осіб,

кінотеатри і установи культури з наповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

відвідування установ дошкільного, шкільного, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції більше 50% дітей і персоналу установи.

Відзначимо, за процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".