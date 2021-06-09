Україна перейшла в "зелену" зону карантину

Україна перейшла в "зелену" зону карантину

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в "зелену" зону.

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У цій зоні діють наступні обмеження:

  • масковий режим в громадських будівлях,
  • масові заходи за участю понад 50 осіб,
  • кінотеатри і установи культури з наповненістю не більше 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі,
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • відвідування установ дошкільного, шкільного, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції більше 50% дітей і персоналу установи.
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Відзначимо, за процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".

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