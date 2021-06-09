Нападник "Аякса" близький до переходу в "Шахтар"

Як пише нідерландське видання De Telegraaf, форвард амстердаского "Аякса" лассіньї Траоре найближчим часом має поповнити ряди донецького "Шахтаря, повідомляє Телеграф.

Агенти юного таланту з Буркіна-Фасо Даан Крамп і Ревьен Канхай побували в Києві, де успішно провели переговори з представниками віце-чемпіона України.

Один, з них, а саме Крамп, заявив:

"Це правда, що ми поїхали до Києва і дуже добре поспілкувалися з« Шахтарем ». Зараз ми зайняті впорядкуванням всіх документів. Але плани, які у клубу і особливо тренера на лассіньї, дуже цікаві. Лассіньї повинен зробити велику кар'єру завдяки« Шахтарю»."

Відзначається, що сума трансферу складе близько 10 мільйонів євро. На рахунку нападника 12 голів і 12 ассистов в 31 матчі за першу команду клубу зі столиці Нідерландів, а також 14 матчів за збірну Буркіна-Фасо, в яких він забив 5 голів.