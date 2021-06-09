Перша у світі країна легалізувала біткоїн як платіжний засіб

Сальвадор став першою в світі країною, яка прийняла біткоїн в якості легального платіжного засобу. Такий закон був прийнятий Конгресом країни, повідомляє Лента.ру.

За те, щоб зробити криптовалюта платіжним засобом, проголосували 62 з 84 законодавців.

"Мета цього закону полягає в тому, щоб регулювати біткоїн як законний платіжний засіб, не обмежувати будь-які транзакції з ним, які потрібні державним, фізичним або юридичним особам", - йдеться в законі.

Тепер ціни можуть встановлюватися в біткоїнах, податкові внески можуть сплачуватись в цифровий валюті, а обміни в біткоїнах не оподатковуватимуть на приріст капіталу. Відповідно до закону, обмінний курс до долара «буде вільно встановлюватися ринком». Також держава має намір «просувати необхідне навчання та механізми, щоб населення могло отримати доступ до транзакцій з біткоїнами».

Раніше президент країни Найіб Букела заявив, що такий захід дозволить в найкоротші терміни створити нові робочі місця в країні і допоможе забезпечити доступ до фінансових вкладень багатьом людям.