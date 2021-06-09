Зеленський зізнався, що чекає п'ятниці, але не через засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський виклав свіже фото в новій футбольній формі української збірної для Євро-2020.

"Чекаємо п'ятниці. Цього разу – не через РНБО", – коротко прокоментував знімок гарант.

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У п'ятницю, 11 червня, розпочнеться футбольний чемпіонат Євро-2020, перенесений через пандемію COVID-19. Матчем відкриття стане протистояння збірних Туреччини та Італії.

Перший матч українських футболістів в рамках турніру відбудеться в неділю, 13 червня. Вони змагатимуться з представниками Нідерландів на "Амстердам Арені".