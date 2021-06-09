Нафтогаз почав документування зловживань Газпрому

НАК "Нафтогаз України" почав документування зловживань російським "Газпромом" домінуючим становищем на газовому ринку. Про це повідомив голова НАК Юрій Вітренко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Треба було встановити нові факти порушень, подати скаргу в європейський антимонопольний орган і подати в новий арбітраж. Цим ми зараз займаємося", - сказав глава НАК Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV.

Вітренко вважає, що ідея створення консорціуму з управління ГТС України предметно не зацікавить її потенційних учасників, поки "Газпром" блокує можливість доступу до покупки російського або середньоазіатського газу для його транзиту через територію України.

"Ми робили європейські правила для того, щоб за європейськими правилами працювати з "Газпромом". А це означає, що інші компанії могли б отримати доступ до транзитних потужностей української ГТС", - нагадав глава НАК.

Як повідомлялося, новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко неодноразово наголошував, що компанія недостатньо використала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ.

Вітренко також вважає за необхідне тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу в Європу і надання такої можливості експорту незалежним російським здобувачам.