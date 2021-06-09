На Луганщині виявили схрони бойовиків

У Луганській області Служба безпеки України виявила 3 схованки терористів з бойовими засобами ураження. Схрони було облаштовано у Щастинському районі за 3-5 км від лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ﻿.

У результаті операції співробітники спецслужби знайшли приховані арсенали, залишені бойовиками у 2014 році під час бойових дій на Луганському напрямку.

Особливу небезпеку для цивільного населення становили протипіхотні осколкові гранати РГН і ударно-дистанційні запали УДЗ, які зберігалися у підземному схроні поряд із дачним селищем неподалік міста Щастя.

Крім того, у схованці, облаштованій бойовиками у районі села Гречишкине, правоохоронці виявили:

3 постріли до гранатомета ПГ-7;

13 підривників ГО-2;

7 гранат Ф-1 та РГД-5;

2 мінних підривника і запал для гранат;

понад 1 тис. набоїв.

У другому схроні, розташованому біля автошляху в районі с. Безгінове, зберігалися:

5 протипіхотних осколкових гранат РГН;

5 ударно-дистанційних запалів УДЗ;

7 гранат Ф-1;

2 запали УЗРГМ;

7 підривників;

160 великокаліберних набоїв калібру 12,7 мм.

Третій сховок, розміщений поблизу житлової зони села Передільське, містив:

18 артилерійських снарядів калібру 30 мм;

8 гранат Ф-1 та окопний заряд;

майже 700 набоїв для великокаліберних кулеметів калібру 12,7 мм.

Усе озброєння перебувало у бойовому стані. Вилучення та знешкодження засобів ураження проводилося спільно зі співробітниками ДСНС та саперами Збройних Сил України.