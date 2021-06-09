На Луганщині виявили схрони бойовиків

На Луганщині виявили схрони бойовиків

У Луганській області Служба безпеки України виявила 3 схованки терористів з бойовими засобами ураження. Схрони було облаштовано у Щастинському районі за 3-5 км від лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ﻿.

У результаті операції співробітники спецслужби знайшли приховані арсенали, залишені бойовиками у 2014 році під час бойових дій на Луганському напрямку.

Особливу небезпеку для цивільного населення становили протипіхотні осколкові гранати РГН і ударно-дистанційні запали УДЗ, які зберігалися у підземному схроні поряд із дачним селищем неподалік міста Щастя.

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Крім того, у схованці, облаштованій бойовиками у районі села Гречишкине, правоохоронці виявили:

  • 3 постріли до гранатомета ПГ-7;
  • 13 підривників ГО-2;
  • 7 гранат Ф-1 та РГД-5;
  • 2 мінних підривника і запал для гранат;
  • понад 1 тис. набоїв.
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У другому схроні, розташованому біля автошляху в районі с. Безгінове, зберігалися:

  • 5 протипіхотних осколкових гранат РГН;
  • 5 ударно-дистанційних запалів УДЗ;
  • 7 гранат Ф-1;
  • 2 запали УЗРГМ;
  • 7 підривників;
  • 160 великокаліберних набоїв калібру 12,7 мм.
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Третій сховок, розміщений поблизу житлової зони села Передільське, містив:

  • 18 артилерійських снарядів калібру 30 мм;
  • 8 гранат Ф-1 та окопний заряд;
  • майже 700 набоїв для великокаліберних кулеметів калібру 12,7 мм.

Усе озброєння перебувало у бойовому стані. Вилучення та знешкодження засобів ураження проводилося спільно зі співробітниками ДСНС та саперами Збройних Сил України.

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