Щорічний збір яблук в Україні перевищує 1 млн тонн

Цього року експерти прогнозують хороший врожай яблук за умови відсутності природних катаклізмів - граду, посухи та іншого, повідомляє UBR.

При цьому в минулому році в Україні зібрали 1,11 млн тонн цих фруктів. Експорт скоротився в 2,8 рази (19,5 тис. т), а імпорт - в 1,7 рази (14 тис. т). Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Причиною зниження експорту стало незначне підвищення цін на яблука. Головними покупцями в 2020 році стали Білорусь (37% обсягу експорту), ОАЕ (9%) і Австрія (9%).

У той же час частка імпорту становить 2-3% від загального обсягу виробництва яблук. Основними країнами-постачальниками в 2020 році були Польща, Туреччина та Нідерланди.

Загальний обсяг вирощених в Україні яблук в 2020-м дещо знизився порівняно з 2019-м (1,15 млн т) і рекордним 2018 м (1,46 млн т). 70% врожаю проводиться домогосподарствами для задоволення власних потреб, а також частково на подальшу реалізацію кінцевого споживача або на переробку.

"В середньому 25-30% яблук йде на виробництво яблучного соку, концентрату тощо. На переробку переважно йде нетоварне яблуко, яке має маленьку масу, пошкодження, непривабливий вигляд тощо" , - розповіли в УКАБ.

Новий урожай яблук у 2021 році надійде на прилавки магазинів вже через пару місяців.