National Geographic визнав існування п'ятого океану

На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми, тепер будуть наносити п'ятий Океан – Південний, повідомляє УНИАН.

Про це iнформує﻿ телеканал 8 червня.

National Geographic на своїх картах завжди відзначав чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий. Однак у Всесвітній день океанів телеканал вирішив визнати існування і п'ятого океану - Південного.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно" , – пояснив географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Як зазначає National Geographic, в той час, як інші океани визначаються континентами, які їх захищають, Південний океан визначається течією.

За оцінками вчених, антарктична циркумполярна течія з'явилася приблизно 34 млн років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки.

До Південного океану відноситься велика частина вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, крім протоки Дрейка і моря Скоша.