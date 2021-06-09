Європарламент затвердив упровадження цифрових COVID-сертифікатів

Європейський парламент у середу на завершальному голосуванні затвердив упровадження в ЄС цифрового COVID-сертифіката. Про це, посилаючись на кореспондента італійського Radio Radicale, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський парламент схвалив упровадження цифрового COVID-сертифіката", - написав він у Twitter.

Згідно з опублікованими ним даними, 546 членів Європейського парламенту проголосували "за" впровадження цифрового документа, 93 висловилися "проти", утримався 51 парламентарій.

Система цифрових COVID-сертифікатів почне діяти в ЄС з 1 липня.

Раніше в Європейській Комісії повідомляли, що до цього документа буде внесено три типи даних: про вакцинацію, про негативний тест на коронавірусну інфекцію, а також про одужання після захворювання на COVID-19.

Це буде безкоштовний сертифікат для всіх громадян Євросоюзу, які зможуть отримати його або в цифровому, або в роздрукованому на папері вигляді.

1 червня цю систему запустили сім країн ЄС: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща.

У Єврокомісії зазначали, що всі держави-члени мають бути готові впродовж червня до того, щоб мати можливість видавати сертифікати до моменту набуття чинності європейського регламенту 1 липня. Для цього Єврокомісія виділила по 1 млн євро кожній державі-члену та продовжує надавати їм необхідну технічну підтримку.