Перший болід Шумахера виставили на продаж

Дилер історичних автомобілів Speedmaster Cars виставив на продаж гоночний автомобіль Міхаеля Шумахера Jordan 191. За нього хочуть отримати 1,25 мільйона фунтів стерлінгів, повідомляє Обозреватель.

Саме на шасі №6 легендарний гонщик у 1991 році провів свій перший заїзд на Чемпіонаті світу з Формули-1. Тоді він випередив свого набагато досвідченішого товариша по команді Андреа де Чезаріса, кваліфікувавшись на 7 місце. Про це повідомляє журнал Motor Sport Magazine.

Mercedes запропонував Шумахеру приєднатися до Jordan після того, як їх гонщика Бертрана Гашо ув’язнили на два місяці за те, що він використав сльозогінний газ в лондонському таксі. Міхаель погодився і взяв участь у Гран-прі Бельгії.

Jordan взяли на трасу Спа-Франкоршам три машини: шасі №4, 5 та 6. Шумахер ніколи раніше не їздив на 191, але це йому не завадило на першій практиці бути швидшим, ніж Чезаріс.

Андреа спочатку взяв шасі №6, але потім пересів на 4, а Міхаель взяв 6 і показав восьмий найшвидший час на першому тренуванні. Де Чезаріс не зміг покращити час молодого німця. І те саме сталося в кваліфікації, коли Шумахер зайняв сьоме місце, а Андре вже на шасі №6 посів тільки одинадцяте.

Проте на наступний день майбутньому семикратному чемпіону світу не вдалося так яскраво себе проявити. У гонці вже на першому колі у боліда зламалося зчеплення. Після цього Міхаель відправився в команду Benetton і розпочав свій шлях до становлення зірки Формули-1.

Власник шасі розповів, що нещодавно випробував його та сказав, що це один з найшвидших болідів 90-х. Він зазначив, що автомобіль має дуже хороше зчеплення, чудово керується і їздить дуже швидко. Болід розганяється до 321 км/год.