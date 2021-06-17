Поради лікаря, що можливо пити під час дієти

Лікар-дієтолог, нутриціолог Наталія Нефедова розповіла, який напій потрібно вживати під час дієти. За її словами, вид напою здатний геть перекреслити всі зусилля людини скинути вагу, повідомляє Російська газета.

Прихильники здорового способу життя воліють соки зі свіжих фруктів. Однак склянку свіжого соку - це два-три апельсина - а це ті ж калорії, просто в рідкому вигляді, попередила фахівець. Тим більше від пакетованих соків, з їх високим вмістом цукру, взагалі треба відмовитися.

"Якщо ви відмовляєтеся від мучного солодкого, строго обмежуєте себе в їжі, але при цьому вживаєте газовані напої або тим більше алкоголь, то вся дієта піде нанівець. Навіть ті газованої води, які не містять цукру, будуть шкідливі, оскільки в них можуть міститися цукрозамінники" , - пояснила експерт.

Навіть чай може принести шкоду. І в чорному, і в зеленому чаї містяться хелати, які перешкоджають нормальному всмоктуванню необхідних організму металів, і якщо налягати під час дієти на чаї, то це може привести до дефіциту цинку, магнію і заліза. Зруйнувала експерт навіть міф про те, що кава спалює жир. Наукових підтверджень цьому немає. Цей напій лише прискорює метаболізм, але не до такої міри, щоб це відбивалося на падінні ваги.

Дієтолог рекомендує в якості основного напою під час дієти пити просту воду. Для смаку можна додати туди лимонну часточку. Всі інші напої так чи інакше додадуть раціону калорії. Однак перед будь-якою дієтою треба проконсультуватися з лікарем.