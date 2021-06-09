Через вибух в Харкові в лікарнях перебувають четверо підлітків

Вчора на проспекті Гагаріна біля одного з супермаркетів було підірвано невідомий предмет, внаслідок інциденту поранення отримали чотири людини, повідомляє Вести.

Троє потерпілих перебувають в лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, ще один - в міській лікарні №17.

"У трьох постраждалих 16, 17 і 18 років стан стабільний - їхньому життю нічого не загрожує. У підлітків множинні осколкові поранення тулуба і кінцівок, які не проникають в грудну і черевну порожнини", - йдеться в повідомленні.

Ще один потерпілий, 18 років, отримав осколкові ушкодження двох передпліч і гомілки. У хлопця стан середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 8 червня в Харкові між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, в ході якого він кинув гранату РГД-5. Правопорушника затримано, йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.